Phil Spencer: "Nächstes Jahr wird es ein ganz besonderes Jahr für die Xbox"

Nächstes Jahr wird die Xbox 25 Jahre alt, und Microsoft ist sich dessen natürlich sehr bewusst. Die Planungen sind bereits im Gange, und in einem kürzlichen Interview mit dem Gaming-Chef des Unternehmens, Phil Spencer, erklärt er, dass die Serie, die am meisten mit Xbox in Verbindung gebracht wird, mit neuen Einträgen erweitert wird:

"Wenn man an Fable denkt, wenn man an Gears denkt, wenn man an Forza denkt - das sind Franchises, die wirklich Teil dessen waren, was Xbox zu dem gemacht hat, was es heute ist, und es wird nächstes Jahr ein schönes Lineup sein.

Wir haben ein starkes Jahr 2025 vor uns, und wenn ich mir dann '26 und unser 25-jähriges Jubiläum und die Franchises anschaue, die wir in diesem Jahr auf den Markt bringen werden, denke ich, dass es nächstes Jahr ein wirklich besonderes Jahr für Xbox wird."

Sie denken vielleicht "... aber was ist mit Halo?", das aber auch auf dem Tisch zu liegen scheint. Während des Xbox Games Showcase letzten Sonntag versprach derselbe Spencer, dass wir uns im Jahr 2026 auf "die Rückkehr eines Klassikers, der uns von Anfang an begleitet hat" freuen können - was im Grunde alles außer Halo ausschließt.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass wir uns auf Fable, Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day und ein neues Halo im nächsten Jahr freuen können. Das sind, wie oben erwähnt, die vier Franchises, die mehr als alle anderen mit Xbox in Verbindung gebracht werden.