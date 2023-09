Phil Spencer möchte MechAssault zurückbringen

MechAssault und MechAssault 2: Lone Wolf kamen auf die allererste Xbox und wurden sehr beliebt. Vor allem letzteres, das einen überraschend fortschrittlichen Multiplayer bot, in dem man tatsächlich aus seinem Mech klettern konnte, um zu versuchen, die Kriegsmaschinen des Gegners zu hacken und zu übernehmen.

Leute, die alt genug sind, um sich an diese Spiele zu erinnern, tun dies normalerweise gerne, da sie großartige Spiele in einer Zeit waren, in der es wirklich nichts Vergleichbares gab. Und um fair zu sein, ist es heutzutage auch kein sehr häufiges Thema. Eine Person, die diese Spiele wirklich vermisst, ist der Xbox-Chef Phil Spencer.

Während eines Q&A auf der Tokyo Game Show neulich wurde er gefragt, welches Franchise er gerne wiederbelebt sehen würde, und seine Antwort war MechAssault:

"Ich wollte immer, dass wir zurückgehen und den MechAssault MechWarrior-Raum noch einmal besuchen, ich denke, es gibt eine Menge, was wir tun können. Es gibt so viel an diesem ganzen Franchise, das in gewisser Weise seiner Zeit voraus war, und es wäre schön, zurückzukehren und es erneut zu besuchen."

Leider bedeutet dies nicht, dass es in absehbarer Zeit passieren wird, da Spencer auch hinzufügte, dass sie "heute keinen Plan haben, also ist es kein Leck von irgendetwas", bevor er seine Antwort mit "Aber das wäre schön" beendete.

Würdest du gerne eine Rückkehr von MechAssault für Xbox sehen?