Phil Spencer möchte, dass Starfield zum meistgespielten Spiel von Bethesda wird

Microsofts Xbox-Chef Phil Spencer erklärte dem Axios-Journalisten Stephen Totilo im Interview, dass er dabei helfen möchte, das Weltraumrollenspiel Starfield zum meistgespielten Bethesda-Titel überhaupt zu machen: "Wenn Todd [Howard, Game Director bei Bethesda] und ich über Starfield sprechen, dann [fragen wir uns]: 'Wie können wir sicherstellen, dass [Starfield] zu dem Todd-Howard-Spiel wird, das von den meisten Spielern gespielt wird?'."

Totilo bemerkt, dass das ein hochgestecktes Ziel ist, immerhin muss das kommende Sci-Fi-Rollenspiel mit The Elder Scrolls V: Skyrim mithalten, das in elf Jahren über 30 Millionen Kopien verkaufen konnte. Die Antwort darauf ist der Xbox Game Pass, der ein elementarer Bestandteil in Spencers Strategie ist: "Ich möchte, dass WoW in fünf Jahren von mehr Menschen gespielt wird, als es heute der Fall ist. Ich möchte, dass mehr Menschen in fünf Jahren Call of Duty [oder] Candy Crush spielen, weil wir das Spiel mehr Menschen zugänglich machen konnten."

Die jüngsten Spielerzahlen von Microsofts Premiumtiteln Forza Horizon 5 und Halo Infinite belegen laut dem Xbox-Manager, dass diese Ziele realistisch seien: "Das kann man mit den neuesten Ablegern von Forza und Halo sehen. Diese zwei Spiele sind die meistgespielten Einträge der jeweiligen Franchise, weil wir sie auf mehr Bildschirmen [und] mit mehr Geschäftsmodellen angeboten haben als jemals zuvor."