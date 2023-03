Phil Spencer möchte, dass Gears of War zu seinen Horrorwurzeln zurückkehrt

Wie Sie sicherlich bemerkt haben, hat das Gears of War-Franchise seinen Ton und sein allgemeines Thema geändert, beginnend mit Gears of War 4. Dies war das erste Spiel der Serie von The Coalition und bewegte sich weg vom Horror-Gefühl der ursprünglichen Trilogie hin zu etwas Leichterem.

Es stellt sich heraus, dass dies nicht das war, was der Xbox-Chef Phil Spencer im Sinn hatte, als Microsoft die IP im Jahr 2014 kaufte, wie die Person enthüllte, die Gears of War überhaupt erst erstellt hat; Cliff Bleszinski. Als er kürzlich die XboxEra Podcast besuchte, sagte er:

"Das war Phil Spencers Hauptnotiz, als Microsoft Gears of War IP erwarb. Als er mit Rod Ferguson sprach, sagte er, lass uns zum Horror-Zeug zurückkehren."

Die neuen Charaktere in Gears of War 4 und Gears 5 wurden von der Community im Allgemeinen nicht gut aufgenommen, und obwohl es sich um wirklich gute Spiele handelt, haben viele Fans wiederholt gesagt, dass sie wollen, dass die Serie wieder zu ihren Horrorwurzeln zurückkehrt.

Gears 6 befindet sich derzeit in der Entwicklung und scheint die Vorproduktion verlassen zu haben, wie die Stellenanzeigen zeigen, über die wir kürzlich berichtet haben. Ob Gears 6 dunkler sein wird und wieder die gleichen übertriebenen Macho-Charaktere des Originals haben wird, bleibt abzuwarten. Würdest du das wollen oder bist du mit der Richtung der neuesten Spiele zufrieden?

Schauen Sie sich das Interview mit Cliff Bleszinski unten an, um seine Gedanken dazu zu hören, alles beginnt 48+ Minuten im Podcast, wenn Sie vorspulen möchten.