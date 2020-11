Phil Spencer: Microsoft Flight Simulator wäre ohne Xbox Game Pass nicht wahr geworden

You're watching Werben

Xbox-Chef Phil Spencer hat kürzlich mit The Guardian über das Abo-Modell des Xbox-Game-Passes gesprochen und in diesem Interview viele lobende Worte zur Bewerbung der kostenpflichtigen Dienstleistung gefunden. Er erklärte bei dieser Gelegenheit, dass Titel wie Tell Me Why und Microsoft Flight Simulator ohne das für sie sehr wichtige Zahlungsmodell wahrscheinlich niemals grünes Licht erhalten hätten:

"Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir grünes Licht geben würden. Sag mir warum, wenn nicht für den [Xbox] Game Pass. [Tell Me Why] ist ein episodisches, narratives Spiel - man sieht davon nicht [mehr] viele. Wir wussten einfach, dass es von den 15 Millionen Abonnenten, die wir derzeit haben, gespielt werden würde und dass sich die Leute eher darauf einlassen würden, als wenn es zu einem Preis von 30 Dollar verkauft worden wäre. Selbst [Microsoft] Flight Simulator ist ein Spiel, dem wir nicht unbedingt grünes Licht erteilt hätten, wenn wir nicht gesehen hätten, dass der [Xbox] Game Pass wächst. Und wir hatten eine Million Spieler in Battletoads. Das sind alles Beispiele für Spiele, die in einem exklusiven Einzelhandelsmodell herausfordernder wären."

Ob solche Dinge, wie überschaubare Abenteuer, Retro-Plattformer und Flugsimulatoren, wirklich nur noch mit einem Abonnementdienst, wie dem Xbox Game Pass ein Publikum finden können, darauf haben wir keine Antwort. Wir sind uns jedoch sicher, dass Microsoft das den Menschen sehr gerne glauben lassen würde.