Phil Spencer: Kult des Lammes sollte in der Diskussion über die Auszeichnung "Spiel des Jahres" sein

Wir und eine ganze Menge anderer Leute scheinen Massive Monster's Cult of the Lamb, das im August für PC, Playstation, Switch und Xbox veröffentlicht wurde, wirklich zu genießen. Eine Person, die das Spiel wirklich liebt, ist der Xbox-Chefhoncho Phil Spencer. In der Tat mag er es so sehr, dass er denkt, dass es für den Game of the Year Award in Betracht gezogen werden sollte.

Hier ist, was er während des Interviews mit Same Brain Podcast darüber zu sagen hatte:

"Satanic Animal Crossing, so nenne ich es. Buchstäblich glaube ich, dass Cult of the Lamb in der Diskussion über den Game of the Year Award sein sollte, das ist meine Sichtweise. [Es ist] fantastisch.

Du hast einen Kult, du hast eine Welt – es ist keine Insel, aber du hast dein kleines Kultgebiet, das du ausbaust, [und] dann gehst du auf diese Kolonnen-Dungeon-Runs, um aufzusteigen, Ressourcen zu gewinnen ... Es ist augenzwinkernd urkomisch, es hat diesen wirklich süßen Kunststil und dann merkst du, dass du deine Jungs opferst... "

Hast du Cult of the Lamb schon gespielt und würdest du es so gut finden, wie Phil Spencer denkt?

Danke Pure Xbox