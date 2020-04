Phil Spencer: Kampf für plattformunabhängiges Zusammenspielen ist noch nicht gewonnen

Wir sehen Crossplay-Funktionen allmählich in immer mehr Multiplayer-Spielen, allerdings steht das Thema bei verschiedenen Firmen unterschiedlich stark im Fokus. Phil Spencer von Microsoft hat im Interview mit IGN betont, dass plattformübergreifendes Zusammenspielen heutzutage eine Selbstverständlichkeit sein sollte, das aber noch nicht überall angekommen ist:

"Ihr solltet in der Lage sein, mit den Leuten zu spielen, mit denen ihr spielen möchtet. Und wenn wir das unterstützen können [...] ist das großartig. Tim Sweeney hat [dieses Thema eigenständig vorangetrieben]. Wir denken, dass Crossplay, Cross-Save und Cross-Buy Dinge sind, die die Leute in diesem Jahr angesichts der digitalen [...] Ökosysteme erwarten können und ich fühle [...], dass Plattformunabhängigkeit immer beliebter wird. Ich sehe es allerdings noch immer nicht überall, also ist die Schlacht nicht gewonnen."

Spencer meint also, dass sich Crossplay im Laufe des Jahres weiter verbreiten wird. Hoffen wir mal, dass er Recht behält.

Quelle: Gamingbolt.