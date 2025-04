Phil Spencer ist "sehr aufgeregt" auf Xbox-Handhelds in diesem Jahr

HQ

Wir wissen, dass Microsoft an tragbaren Xbox-Geräten arbeitet, da es auch deutlich angedeutet hat, dass das erste von ihnen in Partnerschaft mit Asus mit einer geplanten Veröffentlichung später in diesem Jahr ist.

Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer kommt jetzt direkt auf den Punkt und sagt in einem Interview mit iJustine, dass er auf die Frage, was Xbox für 2025 (transkribiert von Pure Xbox) auf Lager hat, sehr begeistert von den Plänen ist:

"Wir haben uns über Handhelds unterhalten und ich bin sehr aufgeregt, weil wir beide reisen und man manchmal nicht immer seine Konsole oder seinen ganzen Gaming-Desktop mitnehmen kann."

Spencer erläutert erneut, wie er mit einem Ökosystem, das überall und jederzeit verfügbar ist, neu definieren möchte, was Xbox sein sollte:

"Aber es geht wirklich darum, die Erfahrung um die Person herum aufzubauen, und das ist es, was mich wirklich begeistert. [Xbox] ist nicht ein einzelnes Gerät im Mittelpunkt, es ist nicht ein Spiel, es ist der Spieler - er stellt sicher, dass alle Ihre Spiele verfügbar sind, alle Ihre Spielstände, alle Ihre Berechtigungen, wo immer Sie sind, wo Sie sind."

Wir werden zurückkommen, wenn wir mehr vom kommenden Asus Xbox-Gerät sehen und erfahren, wie es mit Xbox-Konsolen, früheren Spielen und vor allem zukünftigen Spielen funktionieren wird.