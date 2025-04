Phil Spencer ist der Meinung, dass Videospiele zu Filmen und Fernsehsendungen aufgeschlossen haben, wenn es um das Geschichtenerzählen geht

HQ

Wir haben es schon lange gesagt, aber das Zeitalter der Videospieladaptionen ist endgültig angebrochen. Veröffentlichungen wie "The Super Mario Bros. Movie", "Five Nights at Freddy's" und "A Minecraft Movie" haben gezeigt, dass sich mit Videospieladaptionen Geld verdienen lässt.

Für Xbox-Chef Phil Spencer ist dies ein Beweis dafür, dass Videospiele zu Film und Fernsehen aufgeschlossen haben, wenn es um die Fähigkeiten ihrer Erzählung geht. "Ich würde sagen, dass es lange Zeit einen gewissen Neid in der Videospielbranche gab, wenn man sich Filme und Fernsehen ansah", sagte er kürzlich in einem Interview mit Variety. "Von ihrer Fähigkeit zum Geschichtenerzählen, von den Welten, die sie erschaffen hatten... Ich bin sehr stolz darauf, dass die Spieleindustrie jetzt als ein Ort angesehen wird, an dem wirklich tiefgründige Geschichten und Charaktere erzählt werden. Tief genug, dass sie in einem anderen Medium realisiert werden können, durch einen Film oder eine Fernsehsendung."

"Ich denke, Filme sind durch Bücher gegangen, wenn man an Dinge wie "Herr der Ringe" denkt, und dann sind sie mit dem ganzen Marvel und "Batman" in die Comics übergegangen. Und man sieht wirklich, dass sich diese Branche dem Blick auf Videospiele zuwendet, weil sie eine große Community haben und die Geschichten tatsächlich reichhaltig und tiefgründig genug sind. Und ich liebe das", fuhr er fort. Spencer nennt auch The Last of Us sowie Indiana Jones and the Great Circle als Schlüsselbeispiele für großartiges Storytelling in Spielen.

Spiele als Medium des Geschichtenerzählens wurden im Vergleich zu Filmen und Fernsehsendungen oft verachtet, aber mit der Verbesserung der Technologie ist es klarer geworden, dass sie eine großartige Geschichte erzählen können, genau wie jedes andere Medium auch. Wir müssen sehen, ob sich dieses Zeitalter der Adaption auf die Zukunft des Gamings auswirkt, da Titel versuchen könnten, eine Geschichte zu priorisieren, die gut genug ist, um in einem Film oder einer Fernsehserie zu sein. Das ist natürlich nur Spekulation, aber die Zukunft scheint für Spiele und Spin-offs daraus interessant zu sein.