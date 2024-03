Phil Spencer ist besorgt über mangelndes Wachstum in der Konsolenindustrie

HQ

In den letzten Jahren hat sich in der Videospielindustrie viel verändert: Spiele werden über Abonnements gespielt, AAA-Titel sind teurer in der Entwicklung als je zuvor und Konsolenhardware ist teurer in der Herstellung (und nicht im Preisverfall), was dazu führt, dass Spiele zu einem teureren Hobby werden.

Hinzu kommt, dass auch die Konsolenindustrie stagniert und sogar zu schrumpfen begonnen hat, da PCs und Smartphones wachsen. Einer, der sich darüber große Sorgen macht, ist Phil Spencer, Microsofts designierter Gaming-Chef. In einem langen (und sehr interessanten) Interview mit Polygon sagt er, dass es immer schwieriger wird, die Finanzierung von Spielen zu sichern, da dies als riskantes Geschäft gilt:

"Aber ich würde sagen, dass das, was mir am meisten Sorgen um die Branche bereitet, das mangelnde Wachstum ist. Und wenn man eine Branche hat, die im nächsten Jahr in Bezug auf Spieler und Dollar voraussichtlich kleiner sein wird, und es viele börsennotierte Unternehmen gibt, die in der Branche tätig sind und ihren Investoren Wachstum zeigen müssen – denn warum sonst besitzt jemand einen Anteil an den Aktien von jemandem, wenn er nicht wachsen wird? — Die Seite des Unternehmens, die dann unter die Lupe genommen wird, ist die Kostenseite. Denn wenn man die Einnahmenseite nicht steigert, wird die Kostenseite in Frage gestellt."

Spencer fährt fort, indem er erklärt, dass er keine Xbox-Abteilung leiten kann, die Geld verliert, es ist einfach nicht machbar, und diese Krise in der Spieleindustrie hat zu vielen verlorenen Arbeitsplätzen geführt. Daher muss das Wachstum Priorität haben, damit die Menschen einen guten Lebensunterhalt verdienen und eine Karriere in Videospielen aufbauen können:

"Wir sind ein Unternehmen. Ich habe es immer und immer wieder gesagt. Ich kann mir nicht den Luxus leisten, dass ich innerhalb von Microsoft kein profitables, wachsendes Geschäft führen muss. Und das sind wir heute. Aber quer durch die Branche – Sie haben es erwähnt, und während ich hier auf der GDC sitze, denke ich über Freunde von mir in der Branche nach, die vertrieben wurden und ihre Arbeit verloren haben, und wie gerecht, ich möchte nicht, dass diese Branche ein Ort ist, an dem die Menschen nicht mit Zuversicht eine Karriere aufbauen können. Deshalb wende ich mich immer wieder der Frage zu: Wie kommt diese Branche wieder auf den Wachstumspfad?"

Er sagt, dass dies einer der Gründe ist, warum Microsoft die Veröffentlichung älterer Titel in konkurrierenden Formaten prüft, da dies zu einem Wachstum des Konsolengeschäfts führen könnte. Im Moment glaubt er, dass die einzige andere Option darin besteht, "auf Kosten der Industrie" zu wachsen, was bedeutet, dass er Nintendo und Sony Spieler wegnehmen muss, anstatt neue Spieler zu erreichen. Er weiß, dass die Veröffentlichung von Spielen für konkurrierende Formate unter Xbox-Spielern nicht überall beliebt ist, aber er sagt, dass "jede Entscheidung, die wir heute und morgen treffen, zum Wohle der Xbox ist" und weist darauf hin, dass die zukünftigen Spieler der Generation Z es für undenkbar halten, von bestimmten Titeln ausgeschlossen zu werden, weil sie ein falsches Format haben:

"Die Vorstellung, dass die Xbox nur dieses eine Gerät sein kann, das an einen Fernseher angeschlossen wird, ist etwas, das wir in der Gen-Z-Forschung nicht sehen. Denn nichts anderes ist für sie so. Einige von ihnen werden ein iPhone haben, andere ein Android, aber alle Spiele und alles ist gleich. Ich kann auf beiden immer noch auf TikTok zugreifen, zumindest im Moment. Alle ihre Sachen sind verfügbar, wo immer sie wollen. Für Xbox ist unser Markenmotto – da wir ein jüngeres Publikum anziehen und relevant halten – "Xbox ist ein Ort, an dem ich die großartigen Spiele finden kann, die ich will." "

Was denkst du, ist Spencer auf der Spur oder ist ein schrumpfendes Konsolengeschäft kein Grund zur Sorge?