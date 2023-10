Phil Spencer ist "all in", wenn Teams klassische Xbox- und Activision-Franchises neu aufleben lassen wollen

HQ

Es dauerte nicht lange, bis Microsoft letztes Jahr ankündigte, Activision Blizzard zu kaufen, bevor die Fans anfingen, Listen mit klassischen Franchises zu erstellen, die sie gerne zurückgebracht sehen würden, und Studios vorzuschlagen, die Spiele entwickeln sollten, die von anderen Teams entwickelt wurden.

Jetzt, da Activision Blizzard offiziell ein Teil von Microsoft ist, sind die Wunschlisten noch weiter gewachsen, aber ist das etwas, was Xbox-Chef Phil Spencer überhaupt zulassen würde? Es stellt sich heraus, dass die Antwort ja ist, da Spencer die neueste Episode des Official Xbox Podcast besuchte, um über die Übernahme zu sprechen. Als er gefragt wurde, ob Teams alte, geliebte Serien wiederbeleben, sagte er:

"Wenn Teams zurückgehen und einige der Dinge, die wir haben, noch einmal überdenken und sich voll und ganz darauf konzentrieren wollen, werde ich alles geben."

Spencer sagte auch, dass er glaubt, dass der Game Pass Microsoft die Möglichkeit gibt, ruhende Franchises jedes Jahr ein paar Mal zu besuchen - und erwähnte erneut, dass er Hexen liebte, als er ein Kind war:

"Ich denke, mit dem Game Pass haben wir die Möglichkeit, jedes Jahr ein paar Franchises auszuwählen und fast wie ein Revisited. Ich habe mir diesen Begriff einfach ausgedacht. Es ist also keine Marke auf einer Schachtel, aber weißt du, ich necke Dinge wie Hexen, nur weil ich mich daran erinnere, es als Kind gespielt zu haben. Ich habe keinen Plan dafür, aber ich denke, wenn man sich all die Franchises ansieht, die Teil unserer Teams sind, gibt es eine Chance für uns, zurückzukehren. Auch wenn es nur darum geht, den Moment zu erkennen und zu erkennen, was diese Dinge in der Geschichte des Spielens bedeutet haben, und etwas richtig damit zu machen. Stellen Sie es den Leuten über den Game Pass zur Verfügung. Ich denke, es gibt eine Chance."

Gibt es coole Franchises, die du gerne von Microsoft sehen würdest? Vielleicht Starcraft Ghost aus The Coalition, Banjo Kazooie aus Toys for Bob, The Last Vikings aus Rare oder Hexen aus Treyarch? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

Schauen Sie sich die interessante Folge des Podcasts unten an. Die Diskussion über die Wiederauflage klassischer Spiele beginnt nach etwa 17 Minuten.