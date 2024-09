Phil Spencer: "Ich habe einige der schlechtesten Entscheidungen getroffen"

HQ

Stell dir vor, Destiny wäre ein Xbox-Exklusivtitel. Stell dir vor, Guitar Hero wäre genauso. Das sind zwei Wege, die man hätte erkunden können, wenn nun Xbox-Chef Phil Spencer ja gesagt hätte.

In einem Interview auf der PAX West sprach Spencer über einige der Spiele, für die er am Ende kein grünes Licht gab, weil sie für ihn nicht wirklich passten. Bungies Destiny glitt Spencer durch die Finger, als er enthüllte, dass er Destiny weitergegeben hatte, weil er nicht glaubte, dass es "funktionieren würde".

Dann erklärte er, warum Guitar Hero nicht auch auf dem Schoß der Xbox gelandet ist. "Interessant ist, als dieses Team nach Redmond kam und Alex Rigopulos ein Spiel vorstellte, in dem sie tatsächlich Plastikgitarren herstellen und an Konsolen anschließen werden, und dann werden sie Tracks verkaufen, in denen du Simon auf dieser Gitarre spielst und ich dachte mir, wirklich? Glauben wir wirklich, dass das funktionieren wird? Ich habe gehört, dass daraus ein ziemlich gutes Spiel geworden ist."

Spencer scheint sich der möglichen Fehler, die er gemacht hat, sehr bewusst zu sein. "Ich habe einige der schlechtesten Entscheidungen getroffen", sagte er. Aber es sieht nicht so aus, als würde er etwas wirklich bereuen. "Ich versuche, nach vorne zu schauen und positiv über die Dinge zu sein, die wir tun." Eine tolle Aussicht, Phil.