Phil Spencer: "Ich habe diese Woche meine ersten Spiele auf Project Scarlett gespielt"

Einige Jobs sind viel besser als andere... Ein gutes Beispiel dafür könnte die Xbox-Abteilung von Microsoft sein: Studiochef Phil Spencer hat diese Woche mit Bungie Destiny 2 gespielt und sich anschließend mit dem Journalisten Tom Warren von The Verge getroffen, um über die Xbox Scarlett zu sprechen. Bei dieser Gelegenheit ließ der Manager mal so eben durchsickern, dass er diese Woche die "ersten Spiele auf Project Scarlett gespielt" habe. Wir wissen zwar nicht, welche Spiele in diesem Stadium bereits auf der Hardware laufen sollen, doch unabhängig davon macht diese Antwort Hoffnung auf einen souveränen und planmäßigen Start der neuen Xbox im nächsten Jahr.