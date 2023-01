Phil Spencer: "Ich bin jetzt zuversichtlicher" über den Kauf von Activision Blizzard

HQ

Vor fast genau einem Jahr ließ Microsoft die Bombe platzen, die zur größten Nachricht des Jahres wurde und über die jede Woche berichtet wurde. Wir sprechen natürlich davon, dass sie Activision Blizzard kaufen, was die mit Abstand größte Akquisition aller Zeiten ist, wenn es um Videospiele geht.

Aufgrund der schieren Größe dieses Deals wurde erwartet, dass er in 18 Monaten abgeschlossen sein wird, was bedeuten würde, dass er im kommenden Sommer abgeschlossen wird. Aber wird es tatsächlich passieren? Zumindest der Xbox-Chef Phil Spencer denkt das. Während Microsoft in einigen Schlüsselmärkten auf einige Geschwindigkeitsschwellen mit Regulierungsbehörden gestoßen ist, sagt er in einem neuen Interview , dass er "jetzt zuversichtlicher" ist als bei der Ankündigung der Übernahme:

"Vor einem Jahr wusste ich nichts über den Prozess einer solchen Akquisition. Die Tatsache, dass ich mehr Einblick habe, mehr Wissen darüber, was es bedeutet, mit den verschiedenen Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten, ist mir jetzt zuversichtlicher als vor einem Jahr, einfach basierend auf den Informationen, die ich habe, und den Diskussionen, die wir geführt haben. "

Spencer fährt fort, indem er seine Ideen erklärt, warum dies gut ist und wie er daran gearbeitet hat, sicherzustellen, dass die Regulierungsbehörden alle Informationen haben, die sie benötigen:

"Als wir vor einem Jahr ankündigten, sprachen wir von einem Zeitrahmen von 18 Monaten. Wir sind 12 Monate dabei. Ich denke, wir konzentrieren uns weiterhin darauf, den Deal abzuschließen. Ich denke, wir können einige erstaunliche Dinge zusammen mit den Teams von Activision-Blizzard-King auf der mobilen Seite tun und sie mit neuen kreativen und neuen Wegen zusammenarbeiten, um ihre Inhalte bereitzustellen. Und wir lernen viel von der Arbeit, die diese Teams im mobilen Bereich leisten, einem Bereich, in dem wir als Xbox einfach nicht viel Erfahrung haben, aber auch die größte Gaming-Plattform der Welt ist.

Meine Zuversicht bleibt also hoch. Wir arbeiten aktiv mit den Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt zusammen, die dies genehmigen müssen, und es war eine Lernerfahrung für mich. Viel Zeit, viel Reisen, viele Gespräche, aber es sind Gespräche, in denen ich über unsere Branche und die Arbeit, die wir tun und warum wir es tun, sprechen kann. Ich denke, je mehr Regulierungsbehörden darüber informiert sind, was Gaming ist, wie das Geschäft läuft, wer die Spieler sind und was unser Anspruch als Team Xbox ist, ist einfach eine gute Sache für die Branche selbst."

Vor kurzem sagte der Microsoft-Chef Satya Nadella so ziemlich dasselbe zu den Investoren des Unternehmens, also scheint es, dass sie wirklich glauben, dass der Deal schließlich durchgehen wird. Glauben Sie, dass Microsoft diesen Sommer der alleinige Eigentümer von Activision Blizzard sein wird?