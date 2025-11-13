Phil Spencer hat nur Lob für Valves neu angekündigte Steam Machine übrig

HQ

Es gibt zahlreiche Gerüchte über die nächste Generation der Xbox, wobei immer mehr Berichte auf eine Hybridlösung hindeuten, die sowohl PC- als auch Xbox-Spiele ausführen kann. Die Idee scheint zu sein, dass Sie in der Lage sein werden, Spiele in jedem beliebigen Store zu kaufen (z. B. Epic Games Store, Steam oder Xbox Store), und dass alle dann in einem einzigen Menü sichtbar sind.

Aber anscheinend hat Valve in eine ähnliche Richtung gedacht, und am Mittwochabend überraschten sie alle mit der Ankündigung von Steam Machine, einem konsolenähnlichen PC mit einer Leistung, die mehr als mit den aktuellen Konsolen mithalten kann und es ermöglicht, einen stilvollen, Controller-gesteuerten Computer in Ihrem TV-Schrank zu verstauen. Man könnte meinen, dass dies Microsoft stressen würde, da es weitgehend die gleiche Idee ist, die sie zu haben scheinen.

Microsofts oberster Gaming-Chef, Phil Spencer, kommentierte das Vorhaben von Valve jedoch in seiner üblichen Weise... nämlich mit Glückwünschen und Lob für die Idee, während sie auch sagen, dass dies dazu führen wird, dass Gaming wächst und gut für Microsoft ist, da sie einer der größten Publisher auf Steam sind:

Wenn die Gerüchte über Microsofts nächste Xbox wahr sind, wird sie voraussichtlich im Jahr 2027 erscheinen, obwohl viele hoffen, dass sie bereits im nächsten Jahr angekündigt wird, da die Xbox dann ihr 25-jähriges Jubiläum feiert.