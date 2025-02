Phil Spencer hat beruhigende Neuigkeiten für diejenigen, die sich Sorgen über das Verschwinden von Xbox-Spielen machen

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass die Xbox-Verkäufe langsam sind und dass Microsoft sich daher dafür entschieden hat, die Wahrnehmung dessen, was eine Xbox sein kann, zu erweitern, und es auch möglich gemacht hat, die Spiele des Unternehmens in anderen Formaten zu spielen, hauptsächlich auf der PlayStation 5, aber es wird auch viel über Switch 2 gesprochen.

Obwohl Microsoft bestätigt hat, dass sowohl eine neue leistungsstarke Xbox-Konsole als auch ein tragbares Gerät auf dem Weg sind, haben einige befürchtet, dass sie ihre gekauften Spiele verlieren könnten. In einem neuen XboxEra-Interview spricht Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer dies an und kommt mit einer beruhigenden Botschaft:

"Ich möchte den Menschen, die ihre Bedenken äußern, Respekt zollen. Für mich, wie ich es verstehe. Und ich würde niemals jemanden respektlos behandeln, der besorgt zu mir kommt. Ich habe eine Bibliothek mit Spielen auf der Xbox-Konsole. Ich möchte sicherstellen, dass ich diese Spiele weiterhin spielen kann. Werden wir immer noch Hardware machen? Werden wir die Spiele immer noch so spielen können, wie wir es immer getan haben? Muss ich alle meine Spiele ausleihen? Kann ich trotzdem Spiele kaufen? All das."

Spencer wies weiter darauf hin, dass es Microsoft schon immer wichtig war, dass Sie alle Ihre Spiele weiterhin genießen können, auch für ältere Formate, und dass dies etwas ist, was sie auch weiterhin beabsichtigen:

"Ich verstehe es. Ich verstehe die Fragen. Ich denke, wir haben mit Back-Compat und Play Anywhere über Generationen hinweg Respekt für die Bibliotheken der Menschen gezeigt, und das möchte ich auch weiterhin tun. Man kann jedes Spiel kaufen, das im Game Pass ist, wir versuchen nicht, alle in ein Geschäftsmodell zu stecken. Spiele die Spiele so, wie du sie spielen willst."

Kurz gesagt, es hört sich so an, als wären Ihre Xbox-Spiele auch in Zukunft sicher.