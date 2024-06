Phil Spencer hält die "Eröffnungsrede zur Storytime" für die PAX West 2024

HQ

Die Gamescom findet vom 21. bis 25. August in Köln statt, aber das ist nicht das einzige Event, auf das wir uns freuen können. Nur wenige Tage später findet die PAX West 2024 in Seattle statt, und nun bestätigen die Organisatoren, dass Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer die Eröffnungsrede halten wird, in der auch der Mitbegründer der Messe, Jerry Holkins, sagt:

"Phil Spencer steht im Mittelpunkt von etwas noch nie Dagewesenem mit Microsoft Gaming,

Es ist eine enorme Verantwortung. Ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, wie die Branche von seinem Standpunkt aus aussieht."

Wir gehen davon aus, dass wir uns auf eine Art Überraschung oder Ankündigung von Microsoft freuen können, da er wahrscheinlich nicht nur da sein wird, um "Hallo und Willkommen" zu sagen. Wie dem auch sei, Spencer hält seine "Eröffnungsrede zur Geschichte" am 39. August.

Wir werden natürlich über alles berichten, was passiert.