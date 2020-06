Phil Spencer gratuliert Sony zur PS5, hebt gleichzeitig die „sehr gute Position" der Xbox Series X hervor

Auch der zweite Tag der Gamelab Live 2020 ist nach vielen spannenden Vorträgen zu einem Ende gekommen. Der Leiter von Microsofts Xbox-Abteilung, Phil Spencer, trat gestern als Sprecher auf und diskutierte einige der Faktoren, die seiner Meinung nach nicht nur diese Konsolengeneration definieren, sondern auch bei der kommenden Hardware eine wichtige Rolle spielen werden. Natürlich thematisierte er die Nachfrage nach Diensten, wie dem Game Pass oder xCloud.

Spencer wollte jedoch nicht nur über das eigene Produkt sprechen, die Xbox Series X, er sprach in seinem Panel auch über seinen persönlichen Eindruck von der Hauptkonkurrenz bei Sony. Deren jüngste „Future of Gaming"-Konferenz zur Playstation 5 verdient seiner Meinung nach absoluten Respekt, lobt der Manager.

"Ja, ich habe die Show gesehen und ich glaube, sie haben gute Arbeit geleistet", antwortete er dem Gastgeber Seth Schiesel. "Ich habe Jim [Ryan] eine Nachricht geschickt und ihm gratuliert. Ich weiß, dass es in diesem Umfeld nicht so einfach ist, ein Ereignis mit hohen Produktionswerten durchzuführen. Deshalb begrüße ich sehr, was das Team von Sony auf die Beine gestellt hat. Als Konkurrent ist es großartig, sie jetzt da draußen zu sehen, denn wir wissen jetzt irgendwie, wie das Programm aussieht - wir sehen das Gerät, wir sehen die Spiele - um ehrlich zu sein habe ich mich richtig gut gefühlt, nachdem ich ihre Show gesehen habe."

Spencer nutzte die Gelegenheit, um noch einmal die Funktionen der Xbox Series X aufzulisten, von denen er glaubt, dass sie den Unterschied zur PS5 ausmachen könnten: "Ich denke die Hardware-Vorteile, die wir entwickelt haben, werden sich im Gespräch zeigen, sobald wir über unsere Spiele, die Frameraten und andere Dinge sprechen. Mir gefällt das Line-Up der Spiele, die wir zum Start haben werden, wirklich sehr gut. Wir haben auf ihrer Show natürlich mehr Klarheit darüber erhalten, was sie tun werden und das hilft uns dabei, uns mehr auf das zu konzentrieren, was wir haben. Ich denke das wird eine unserer Stärken zum Start sein."

Spencer betont Sonys Leistung, besteht jedoch gleichzeitig darauf, dass die Japaner angeblich in einer privilegierten Position sitzen würden: "Sie machen das, was sie sehr gut können, aber wenn ich über die Position nachdenke, in der wir uns jetzt befinden - mit den Spielen, die wir zeigen werden können und dem Hardware-Vorteil, den wir haben - da denke ich, dass wir uns in einer sehr guten Lage befinden. Ich freue mich sehr auf den Juli und das Gameplay, das wir dort zeigen werden."

Im Juli ist ein neues Xbox-Series-X-Event geplant, an dem die Microsoft-"Teams hart arbeiten", so Spencer. "Wir haben Feedback von unserem letzten Event erhalten", fügte er mit einem Lächeln hinzu, deshalb „denke ich, dass die Leute mit dem, was wir dort zeigen werden, wirklich zufrieden sein werden. Halo wird ein großer Teil davon sein und das ist offensichtlich ein wichtiger Titel für uns."

Spencer scheut den Vergleich zwischen den beiden Plattformen also nicht. Wir werden Ende des Jahres sehen, aus welcher Motivation heraus dieses Selbstvertrauen entsteht.