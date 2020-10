Phil Spencer glaubt nicht, dass sich der Lebenszyklus einer Konsole dem einer Grafikkarte anpassen wird

In unserem aktuellen Interview mit Xbox-Chef Phil Spencer haben wir Spencer u.a. auch auf den Lebenszyklus von Konsolengenerationen angesprochen und gefragt, inwiefern dieser durch die Weiterentwicklung von PC-Hardware beeinflusst wird.

"Stabile Plattformen über längere Zeiträume hinweg aufrechtzuerhalten bedeutet, dass sich Entwickler mit den Engines und den Technologien vertraut machen können." entgegnete uns Phil Spencer und erläuterte: "Aus diesem Grund haben wir dieselbe Kern-Gaming-Plattform für Xbox Series S und X entwickelt. Ehrlich gesagt haben wir diese auch schon auf den PC übertragen, damit Entwickler heutzutage konsistentere Entwicklungsplattformen auf unseren Geräten vorfinden können.[...]"

"Ich glaube nicht, dass wir in eine Welt gelangen, in der die Lebenszyklen der Konsolen das nachahmen, was wir mit den Grafikkarten sehen." prognostizierte Spencer. "Da scheint es ja so, als würde jedes Jahr etwas Neues herauskommen. Mit Grafikkarten verändert ihr eine Komponente eines Geräts, das sich in eurem Zuhause befindet. Während eine Konsole in der Regel unter eurem Fernseher installiert wird und ihr nur möchtet, dass sie funktioniert."

Im Folgenden kam Phil Spencer auch auf den Einfluss der alten Generation auf die nächste zu sprechen: "Vielleicht wird der Zyklus ein bisschen eher als in den Vorjahren aktualisiert. Wir unterstützen die Xbox One aber weiterhin. Ehrlich gesagt sehen wir immer noch Millionen von Menschen, die sich auf Xbox 360 bei Xbox Live anmelden. Wir in der Branche können uns an diesem neuen Thema beteiligen, aber wir haben immer noch viele Kunden, die mit ihrer Xbox One, die sie am Starttag gekauft haben, zufrieden sind. Ich möchte, dass sie auch in der Zukunft damit glücklich sind."