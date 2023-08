Phil Spencer glaubt nicht, dass das Fehlen von Gameplay-Features in der Series S eine Frage der "Parität" ist

HQ

Als die Xbox Series S als erschwingliche Alternative zur Xbox Series X angekündigt wurde, war der Pitch von Microsoft klar. Sicher, es gäbe visuelle Kompromisse wie fehlendes Raytracing und eine geringere Auflösung, aber wenn es um die Funktionalität ginge, wären Spiele für die Serien S und X völlig identisch.

Das soll sich nun ändern, denn Microsoft hat Larian Studios erlaubt , ihr beliebtes Rollenspiel Baldur's Gate III für die Series S ohne den in der Series X-Version enthaltenen Splitscreen-Koop zu veröffentlichen.

Laut Phil Spencer ist dies jedoch keine Frage der "Parität", und der Xbox-Chef glaubt auch, dass Besitzer der Series S verstehen, dass Spiele auf ihrer Konsole anders laufen werden.

"Was die Parität betrifft, so glaube ich nicht, dass Sie von uns oder Larian gehört haben, dass es hier um Parität ging." Spencer erzählt Eurogamer: "Ich denke, das ist eher so, dass die Community darüber spricht. Es gibt Funktionen, die heute auf X ausgeliefert werden, die nicht auf S ausgeliefert werden, selbst aus unseren eigenen Spielen, wie Raytracing, das auf X funktioniert, es ist in bestimmten Spielen nicht auf S. Ein S-Kunde hat also etwa die Hälfte dessen ausgegeben, was der X-Kunde gekauft hat, und er versteht, dass es nicht auf die gleiche Weise laufen wird."

Die Xbox Series S hat sich gut verkauft und Microsoft geholfen, Kunden in ihr Game Pass-Ökosystem zu kanalisieren. Gleichzeitig haben sich mehrere Spielestudios darüber beschwert, dass die weniger leistungsstarke Konsole ein Hindernis für die Optimierung ihrer Spiele darstellt, und es wird interessant sein zu sehen, ob fleißigere Unternehmen dem Beispiel von Larian Studios folgen und weniger verwässerte Versionen für die Series S veröffentlichen werden.