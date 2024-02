Phil Spencer glaubt, dass es in Zukunft viel weniger Exklusivtitel geben wird

HQ

Viele Xbox-Fans waren erleichtert, als im offiziellen Xbox-Podcast bekannt wurde, dass Microsoft zunächst nur vier Xbox-Spiele für mehrere Plattformen entwickeln wird, von denen alle älter als ein Jahr sind. Aber auch damit machte Xbox-Chef Phil Spencer keinen Hehl daraus, dass er glaubt, dass exklusive Spiele in Zukunft seltener werden:

"Ich bin fest davon überzeugt, dass in den nächsten fünf oder zehn Jahren exklusive Spiele, Spiele, die exklusiv für ein Stück Hardware sind, ein immer kleinerer Teil der Spieleindustrie sein werden."

Wir haben in den letzten Jahren immer mehr Spiele für den PC gesehen, und sowohl Microsoft als auch Sony veröffentlichen bereits ausgewählte Titel für die Formate des jeweils anderen. Matt Booty, President of Game Content and Studios bei Xbox, hatte im Podcast einen interessanten Vergleich und erklärte, dass " heutzutage große Spiele wie Roblox oder Fortnite tatsächlich größer sein können als jede einzelne Plattform, und das hat wirklich die Art und Weise verändert, wie wir über die Dinge denken".

Das ist ein berechtigter und interessanter Punkt. Wären Spiele wie Roblox oder Fortnite so große Erfolge geworden, wenn sie an PlayStation oder Xbox gebunden gewesen wären? Es ist leicht vorstellbar, dass Microsoft und Sony gerne Live-Service-Spiele wie diese hätten, die im Grunde von selbst Geld drucken.

Was halten Sie von all dem? Werden exklusive Titel genauso wichtig und verbreitet sein wie heute, oder werden die riesigen Plattformbesitzer versuchen, das nächste Roblox, Fortnite oder Grand Theft Auto V zu entwickeln - auch wenn das bedeutet, ein Spiel in einem konkurrierenden Format zu starten?