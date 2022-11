Phil Spencer freut sich über die Möglichkeiten von StarCraft

HQ

Ein überwältigender Teil der Spekulationen und Diskussionen über Microsofts bevorstehenden Kauf von Activision Blizzard drehte sich um das Call of Duty-Franchise. Es ist leicht zu vergessen, was für ein absoluter Moloch Blizzard auch ist, und als der Xbox-Boss Phil Spencer kürzlich von Wired interviewt wurde, wurde er nach seinen Plänen für StarCraft gefragt.

Spencer wies in erster Linie darauf hin, dass Microsoft Activision Blizzard noch nicht besitzt und dass er keinerlei Mitspracherecht in Bezug auf das Unternehmen hat:

"Das erste, was ich sagen würde, ist, dass ich keine Entscheidungen darüber treffen darf, was bei Blizzard, Activision oder King passiert. Das ist also alles nur eine Art Gerede und Nachdenken darüber, was die Gelegenheit ist."

Dann lobte er StarCraft und die Bedeutung, die das Franchise und Blizzard für das Genre hatten:

"StarCraft war ein wegweisender Moment im Gaming. Aus einer eSports-Perspektive, aus der Echtzeit-Strategie auf der Konsolenperspektive und aus einer Echtzeit-Strategie-Storytelling-Perspektive im Genre."

Spencer endete damit, offen darüber zu sprechen, was er gerne tun würde, wenn Microsoft Activision Blizzard kauft, nachdem alle Instanzen dies genehmigt haben:

"Ich freue mich darauf, mich mit den Teams von Activision, Blizzard und King zusammenzusetzen, um über Backkatalog und Möglichkeiten zu sprechen, die wir haben könnten. Also werde ich der Frage ausweichen, außer zu sagen, dass es nicht etwas ist, woran ich im Moment aktiv arbeiten kann. Aber der Gedanke, darüber nachdenken zu können, was mit diesen Franchises passieren könnte, ist ziemlich aufregend für mich, als jemand, der viele Stunden damit verbracht hat, diese Spiele zu spielen."

Was würde Microsoft gerne mit StarCraft machen? Ein neues RTS oder vielleicht etwas ganz anderes? Wir hätten sicher nichts dagegen, die Stealth-Action-Spiele StarCraft: Ghost wiederzubeleben, die 2014 abgesetzt wurden.