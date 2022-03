Phil Spencer feiert mutige Entwicklerinnen und Entwickler in Dankesrede

HQ

Phil Spencer wurde vor kurzem vom DICE-Komitee für seinen Einfluss auf die Videospielbranche geehrt und während der Preisverleihung richtete der Top-Manager von Microsofts Xbox-Sparte eine Botschaft an die Spieler und Entwickler:

"Spielt weiter, nutzt eure Stimme, versteht die Macht der Kreativität, die Macht der Gemeinschaft und [...] lasst uns die Schöpfer respektieren. Es kommt sehr oft vor, dass [Projekte] als Waffe aufgegriffen und in Kämpfen zwischen Plattformen und anderen Dingen verwendet werden. Ich schaue mir jeden Einzelnen an, der mutig genug ist, etwas zu erschaffen, es zu veröffentlichen... und es seinen Kollegen, die Industrie und Spielern spielen und analysieren zu lassen [...]. Wir sollten die Tatsache feiern, dass so viele großartige Spiele von so vielen Entwicklern herauskommen."

Spencer kommentierte in seiner Rede auch den Umstand, dass sich Gamer leicht in Rage reden und dabei nicht zu häufig ihre Manieren vergessen. Er appelliert an die Community, "alles zu tun, um sicherzustellen, dass die gesamte Branche jeden einzelnen Menschen mit Würde und Respekt behandelt". Dazu trägt jeder von uns seinen Teil bei.

Quelle: IGN.