Phil Spencer: "Es ist schön, das Team mit Everwild und die Fortschritte, die sie machen, zu sehen"

Ein Spiel, das lange Zeit sehr still war, ist das kommende Everwild von Rare, das 2019 angekündigt wurde. Er wurde mit zwei Trailern gezeigt, verschwand aber schnell vom Radar, als das Team wechselte und es Berichte über Entwicklungsprobleme gab.

Aber letztes Jahr tauchten wieder Lebenszeichen auf, nicht zuletzt von Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer, der letzten Herbst den britischen Entwickler Rare besuchte und Everwild spielen durfte, ein klares Zeichen dafür, dass es nicht mehr existiert und sich tatsächlich in einem spielbaren Zustand befindet. Darüber hinaus war auf der jährlichen Weihnachtskarte von Rare Everwild zu sehen, was viele glauben ließ, dass das Spiel im Jahr 2025 erscheinen würde.

Und das könnte sehr wohl der Fall sein. Erst kürzlich trat Spencer im Podcast von XboxEra auf und wurde gefragt, auf welche Xbox-Spiele er sich am meisten freut. Einer von ihnen ist anscheinend Everwild, und er sagte, dass die Entwicklung voranschreitet (transkribiert von VGC):

"Ich war vor kurzem bei Rare. Es ist schön, das Team mit Everwild und den Fortschritten zu sehen, die sie machen."

Spencer erwähnte auch, dass sich Entwickler Zeit nehmen dürfen, um die Dinge fertig zu stellen, was seiner Meinung nach etwas ist, wonach die Xbox-Führung strebt:

"Es ist [eine Weile] her. Und wir waren in der Lage, diesen Teams Zeit für das zu geben, was sie tun, was gut ist, und immer noch ein Portfolio zu haben, wie wir es haben. Es ist wie ein Traum, den Matt (Booty) und ich schon lange haben, also ist es endlich gut, dort zu sein. Wir können diesen Teams Zeit geben."

Ob wir in diesem Jahr tatsächlich greifbare Lebenszeichen von Everwild sehen, bleibt abzuwarten, aber angesichts der bereits erwähnten Weihnachtskarte scheint es nicht unvernünftig.