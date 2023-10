Phil Spencer ehrt den ehemaligen Playstation-Chef Jim Ryan und wünscht ihm alles Gute

HQ

Vor einigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass Jim Ryan, der Mann, der seit vier Jahren für Playstation verantwortlich ist, beschlossen hat, in den Ruhestand zu gehen. Dies veranlasste Phil Spencer, auf Twitter (X) der Person Tribut zu zollen, die in den letzten Jahren sein persönlicher Gegner war. Nicht zuletzt in der seit einem Jahr andauernden Kontroverse um die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft.

Denn trotz all des Wassers unter der Brücke ist klar, dass es viel gegenseitigen Respekt zwischen diesen beiden gibt, und Spencer hatte Folgendes über Ryan zu sagen:

"Jim Ryan hat einen großen Beitrag zu unserer Branche geleistet und ist ein starker Anführer für PlayStation. Ich wünsche ihm alles Gute für das, was er als nächstes tut. Danke für alles, was du in den letzten 30 Jahren für die Gemeinschaft getan hast, Jim."

Was hältst du von Ryans Führung, war es eine gute oder schlechte Zeit für Sony und was würdest du dir unter dem neuen Playstation-Chef erhoffen?