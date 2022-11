Phil Spencer: Die Entscheidung, Starfield zu verschieben, war "genau das Richtige"

HQ

Der ursprüngliche Plan war, dass Starfield am 11. November hätte veröffentlicht werden sollen, was bedeutet, dass wir jetzt knietief in galaktischen Abenteuern hätten sein und das größte Spiel erkunden können, das Bethesda je geschaffen hat.

Leider wurde das Spiel im Mai verschoben und wird nun bestätigt, dass es in der ersten Hälfte des Jahres 2023 zu einem noch nicht bekannt gegebenen Datum veröffentlicht wird. Natürlich war dies ein Schlag für Xbox, die ihre mit Abstand größte Anziehungskraft sowohl für die wichtigen Feiertage als auch für das ganze Jahr verloren hat. Aber der Xbox-Boss Phil Spencer steht in einem Interview bei The Verge zu der Entscheidung, das Spiel zu verschieben.

Er sagt, dass Microsoft zuvor vorzeitig Spiele auf den Markt gebracht hat, und sagt, dass das Team wirklich seine Seele in Starfield gesteckt hat, also war es die richtige Entscheidung, es zu verschieben:

"Wir haben Erfahrung mit dem Versand von Spielen zu früh. Aber im Nachhinein, wenn man sich ein Spiel wie Starfield ansieht - das so lange gedauert hat und so viel in neue IP vom Team investiert hat - ist die Entscheidung, dem Team die Zeit zu geben, das Spiel zu entwickeln, von dem sie glauben, dass es es bauen sollte, genau das Richtige."

Spencer fügt hinzu, dass Starfield Bethesdas erstes neues Spiel als Microsoft-Studio ist, und er möchte, dass die Entwickler wissen, dass sie die volle Unterstützung von Microsoft haben:

"Starfield und Redfall, die unsere ersten großen Xbox-Spiele mit [Bethesda-Besitzer] ZeniMax sind, wollte ich nur sicherstellen, dass diese Teams das Gefühl haben, dass sie die Unterstützung haben, die sie von Xbox bekommen können. Vielleicht spüren Sie etwas von dem Vorteil, Teil einer größeren Organisation zu sein, die andere Einnahmequellen und andere Dinge hat, die hilfreich sein könnten. "

Stimmen Sie zu, war eine größere Verzögerung der richtige Weg?