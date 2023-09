Phil Spencer: Die durchgesickerten Dokumente sind "weit über ein Jahr alt und unsere Pläne haben sich weiterentwickelt"

HQ

Microsoft erlitt gestern ein riesiges Leck mit persönlichen E-Mails, Datenblättern für den internen Gebrauch und Zukunftsplänen für Xbox. Die Daten waren jedoch in der Regel mindestens ein Jahr alt und viele Dokumente waren viel älter.

Wenn sich Xbox-Chef Phil Spencer nun zu dem Leak äußert, konzentriert er sich genau auf die alten Dokumente und bedauert, dass die harte Arbeit des Teams auf diese Weise geleakt wurde. Er sagt auch, dass sich die Pläne seit der Erstellung der Dokumente geändert haben. In einem internen Brief an die Mitarbeiter erklärt er (via The Verge):

"Ich weiß, dass das enttäuschend ist, auch wenn viele der Dokumente weit über ein Jahr alt sind und sich unsere Pläne weiterentwickelt haben."

Öffentlich schreibt Spencer auf X, dass es traurig ist, die Lecks auf diese Weise verbreitet zu sehen, und betont erneut, dass sie nicht als Wahrheiten angesehen werden sollten, da sich die Dinge geändert haben:

"Es ist schwer zu sehen, dass die Arbeit unseres Teams auf diese Weise geteilt wird, denn es hat sich so viel verändert und es gibt so viel, worauf man sich jetzt und in Zukunft freuen kann. Wir werden die wirklichen Pläne teilen, wenn wir bereit sind."

Das Leck scheint Microsofts eigene Schuld gewesen zu sein, einschließlich der Pläne für eine aktualisierte Xbox Series X im nächsten Jahr, Gedanken an den Kauf von Nintendo, kommende Remaster von The Elder Scrolls IV: Oblivion und Fallout 3 und vieles, vieles mehr.