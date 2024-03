Phil Spencer deutet eine tragbare Xbox an, lebhafter als je zuvor

HQ

In den letzten Monaten haben wir immer wieder Gerüchte, ziemlich glaubwürdige Insider und sogar Aussagen von Xbox-Teamleitern gepostet, die darauf hindeuten, dass Microsoft derzeit an einer tragbaren Xbox arbeitet.

Während der Game Developers Conference hatte Polygon die Gelegenheit, mit Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer zu sprechen, der in Bezug auf tragbare Spiele in sehr gesprächiger Stimmung war. Unter anderem erklärte er, dass sich sein Lenovo Legion Go nicht wie eine tragbare Xbox anfühlt und erklärte, dass er eine ganze Liste von Dingen hat, die fehlen (einschließlich Xbox-Menüs von der Konsole und Cross-Saves), er fügte hinzu:

"Ich möchte in der Lage sein, die Xbox-App im Vollbildmodus zu starten, aber in einem kompakten Modus. Und all meine sozialen Erfahrungen sind da. Ich möchte, dass es sich anfühlt wie das Armaturenbrett meiner Xbox, wenn ich den Fernseher einschalte. [Außer, dass ich es will] auf diesen Geräten."

Aber er hörte hier nicht auf und sagte uns, dass das Xbox-Hardware-Team "verschiedene Hardware-Formfaktoren und Dinge hat, die [sie] tun könnten", was impliziert, dass sie mehr können als normale Konsolen. Dann fuhr er fort : "Was sollten wir bauen, um neue Spieler zu finden?", was sicherlich nach einem tragbaren Gerät klingt, bevor er hinzufügte: "Das wird es den Leuten ermöglichen, zu Zeiten zu spielen, in denen sie nicht spielen konnten?".

Spencer glaubt auch, dass eines der Hauptprobleme mit den heutigen PC-basierten tragbaren Geräten Windows ist, und er sagt selbstkritisch, dass er offensichtlich noch Arbeit vor sich hat, um alles mit einem Controller ausführen zu können:

"Die Dinge, die mich normalerweise frustrieren, sind eher Windows-basiert als gerätebasiert. Das ist ein Bereich, für den ich mich verantwortlich fühle. Ich möchte mich zum Beispiel mit einem Controller anmelden können. Ich habe meine Liste mit Dingen, die wir tun sollten."

Das klingt nach einer Person, die sehr offen ist und nicht leugnet, dass es eine tragbare Xbox von Microsoft geben könnte, oder interpretieren Sie diese Aussagen anders?