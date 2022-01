Phil Spencer: "Call of Duty bleibt auf Playstation"

HQ

Dass sich Activision Blizzard von Microsoft kaufen lässt, wirft jede Menge Fragen auf, auf die es momentan noch keine definitiven Antworten gibt. Weil jährlich so viele Millionen Menschen Call of Duty spielen, das zum wichtigsten, geistigen Eigentum des Publishers gehört, gibt es ein öffentliches Interesse daran herauszufinden, ob die kommenden Ego-Shooter der Call-of-Duty-Marke in der Zukunft möglicherweise exklusiv auf Microsofts Plattformen (Xbox, PC, Smartphones) veröffentlicht werden oder nicht. Phil Spencer, der Chef der Xbox-Abteilung, hilft dabei, diese Unsicherheit auszuräumen:

"[Ich] hatte diese Woche gute Gespräche mit den Führungskräften bei Sony", schreibt er auf Twitter. "Ich habe unsere Absicht bekräftigt, alle bestehenden Vereinbarungen nach der Übernahme von Activision Blizzard einzuhalten, und unseren Wunsch [bestärkt], Call of Duty auf Playstation-[Plattformen verfügbar] zu lassen. Sony ist ein wichtiger Teil unserer Branche und wir schätzen unsere Beziehung."

Spencer hat vorerst also nicht vor, Sonys Kunden von den Ego-Shootern zu trennen, sobald er als Geschäftsführer von Microsoft Gaming die Kontrolle über Activision Blizzard hat. Wie relevant Call of Duty in ein paar Jahren noch sein wird, ob wir in der Zukunft wirklich weiterhin jährliche Neuveröffentlichungen der Reihe erwarten dürfen und wie lange es sich die Playstation-Spieler gefallen lassen, dass Kunden vom Xbox Game Pass das Online-Game im Rahmen ihrer monatlichen Abonnementgebühr erhalten (während sie 80 Euro dafür blechen sollen), sind Fragen, die zu späterer Zeit beantwortet werden können. Für den Moment dürfen die Playstation-Fans ruhig schlafen, denn die Welt verändert sich nicht über Nacht.