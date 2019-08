Phil Spencer bestätigt: Mehr Einzelspielertitel kommen auf die Xbox

Sony überzeugt mit ihren großartigen Einzelspielerspielen, wie God of War, Spider-Man, Detroit: Become Human und Horizon: Zero Dawn, und verbucht damit entsprechende Erfolge. Microsoft hat sich in den letzten Jahren währenddessen fast ausschließlich auf Multiplayer-Games verlassen und damit nicht immer ins Schwarze getroffen. Ein besorgter Fan hat deshalb sicherheitshalber beim Xbox-Chef Phil Spencer noch einmal nachgefragt, ob in absehbarer Zukunft weitere Abenteuer für Solospieler auf den Xbox-Konsolen bereitstehen werden. Spencers tröstende Antwort lautet:

"Ja, das kann ich bestätigen. Mit den Ergänzungen der [Xbox Game Studios] haben wir viele Teams, die starke [Einzelspieler]-fokussierte Spiele entwickelt haben und wir möchten, dass das so bleibt."

Die Ausweitung der Xbox Game Studios schließt hochkarätige Entwickler, wie Double Fine, Obsidian und Inxile Entertainment mit ein, die seit letztem Jahr ein Teil des Microsoft-Teams sind. Double Fine arbeitet an Rad und Psychonauts 2, Obsidian an The Outer Worlds und Inxile Entertainment an Wasteland 3. Das sind alles Einzelspielerabenteuer, die auf mehreren Plattformen bereitstehen werden.