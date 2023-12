Phil Spencer bestätigt die Nachfrage nach einem neuen Banjo-Kazooie-Spiel

HQ

Der Appetit auf ein brandneues Banjo-Kazooie Spiel ist in den letzten Jahren weiter gewachsen. Wir haben kürzlich gesehen, wie das Duo in Smash Bros. Ultimate in den Kampf eingestiegen ist und sein Debüt auf Nintendos Switch Online-Dienst gegeben hat, aber eine vollwertige Rückkehr steht noch aus.

Xbox-Chef Phil Spencer ist sich dieser Nachfrage bewusst und sagte in einem Interview mit Windows Central: "Ihr habt in unserer Geschichte gesehen, dass wir nicht jedes Franchise angefasst haben, das die Leute gerne von uns anfassen würden - Banjo-Fans, ich höre euch. Aber es stimmt, wenn wir das richtige Team und die richtige Gelegenheit gefunden haben, liebe ich es, Geschichten und Charaktere wieder aufzugreifen, die wir zuvor gesehen haben."

Jetzt ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt für eine echte Banjo-Fortsetzung, aber hoffen wir, dass bald das richtige Team auftaucht, um diesen geliebten Charakteren Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.