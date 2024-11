Phil Spencer behauptet, dass es im Portfolio von Xbox keine plattformübergreifenden roten Linien gibt

HQ

Es gab verschiedene Gerüchte und Berichte, die sich damit befassten, wie Xbox die Bereiche der plattformübergreifenden Markteinführungen weiter erkunden wird. Die Tage der reinen Exklusivität für einen der großen Plattformanbieter gehören so gut wie der Vergangenheit an, da neben Nintendo sowohl Xbox als auch PlayStation häufig in den PC-Markt eintauchen und oft sogar Switch-Editionen für ihre neuesten Veröffentlichungen unterstützen. Wir sehen sogar, dass Xbox eine Grenze überschreitet, die viele Xbox-Reinblüter für unüberwindbar halten, da Microsoft in letzter Zeit auch First-Party-Titel auf PlayStation-Systemen veröffentlicht hat. Zugegeben, dies geschah in Form von Titeln mit geringerer kultureller Bedeutung (wie Hi-Fi Rush aufgrund seiner Aktualität) oder großen Multiplayer-Angeboten, die von einem größeren Spielerpool profitieren (z. B. Grounded und Sea of Thieves ). Man kann zwar mit Fug und Recht sagen, dass Xbox-Fans bei dieser Änderung gezögert haben, aber es ist schwer, dieser Strategie, die Microsoft in die Tat umsetzt, zu widersprechen, zumindest bis wir einige der Legenden und Titanen in die Gleichung aufnehmen.

Als die Diskussion die Runde machte, dass Microsoft und Xbox irgendwann Halo oder sogar Gears of War auf PlayStation verfügbar machen könnten, dauerte es nicht lange, bis viele Xbox-Fans ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck brachten. Dies führte zu einer gewissen Zurückschraubung des plattformübergreifenden Goldrausches und auch zu mehr Transparenz in der Herangehensweise, aber es scheint nun, dass Chef Phil Spencer die Räder des Wandels wieder schmieren will, denn in einem neuen Bloomberg-Interview erklärt er, dass kein Teil des Xbox-Portfolios tabu ist.

Spencer erklärt: "Ich sehe keine roten Linien in unserem Portfolio, die sagen: 'Du darfst nicht'.

Dies ist nicht die einzige Enthüllung, die Spencer in dem Interview in den Vordergrund stellte, denn er sprach auch ein wenig über Übernahmen und darüber, wie Microsoft nach dem Mega-Kauf von Activision Blizzard für 68,7 Milliarden US-Dollar immer noch nach weiteren Unternehmen sucht, um sie in seine Reihen aufzunehmen. Es scheint in absehbarer Zeit keine großen Deals zu geben, da die Fusion von Activision Blizzard noch im Gange ist, aber es könnten trotzdem weitere kleinere Übernahmen geben.

Spencer führt aus: "Wir wollen auf jeden Fall auf dem Markt sein, und wenn wir Teams, Technologien und Fähigkeiten finden, die zu dem beitragen, was wir bei Microsoft im Gaming-Bereich zu tun versuchen, werden wir auf jeden Fall den Kopf oben behalten."

Zuletzt sprach Spencer über die lange gemunkelte Xbox-Handheld-Konsole, ein Gerät, von dem er bestätigte, dass es auf dem Weg ist, aber auch noch einige Jahre von der Fertigstellung entfernt ist.

Spencer merkte an, dass die "Erwartung zwar ist, dass wir etwas tun würden", aber er bekräftigt auch, dass "ich denke, dass unser Team wirklich innovative Arbeit leisten könnte, aber wir wollen durch das Lernen und das, was jetzt passiert, informiert werden."

Unnötig zu erwähnen, dass Microsoft und Xbox in den nächsten Jahren weiter Wellen schlagen werden.