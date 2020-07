Phil Spencer arbeitet mit japanischen Entwicklern an Xbox-Spielen

Die Xbox 360 hatte einige tolle JRPGs im Petto, doch Microsoft hat es eigentlich nie wirklich geschafft, in Japan Fuß zu fassen. Die Xbox One ist aus diesem Grund erst gar nicht im Land der aufgehenden Sonne gestartet, was Xbox-Chef Phil Spencer bis heute bereut. Trotz des relativen Mangels an tollen JRPGs auf der Xbox One, bekam die Konsole in den letzten Jahren einige gute Titel, darunter Nier: Automata, viele Ableger der Yakuza-Serie und zuletzt Phantasy Star Online 2.

In einem neuen Interview mit Jeux Video berichtet Spencer über die verstärkten Bemühungen, japanische Entwickler davon zu überzeugen, Xbox-Spiele zu produzieren. Er erinnert sich, dass Microsoft in den letzten Jahren große japanische Titel auf der E3 ankündigen konnte (Devil May Cry 5, Sekiro: Shadows Die Twice und Elden Ring). Bedeutet das also, dass wir am Donnerstag auf dem Xbox Games Showcase ebenfalls wieder Games aus Japan zu Gesicht bekommen werden?

"Unser Xbox-Team in Japan arbeitet sehr hart daran, Beziehungen aufzubauen", sagte Spencer im Gespräch mit den Journalisten. "Wir wissen, dass Spieler auf der ganzen Welt nach erstaunlichen Spielen von einigen der besten Entwickler der Welt verlangen. Wir wissen auch, dass viele davon japanische Entwickler sind. Wir wollen eine Plattform der Wahl für diese Titel sein. Ich bin stolz auf unsere Fortschritte in den letzten vier oder fünf Jahren. Auf [unseren] E3-Bühnen waren japanische Spiele [stets] stark vertreten. Wir wissen, dass wir kein japanisches Plattform-Unternehmen sind [und] wir müssen daran arbeiten, ein Klima des Vertrauens mit japanischen Designern wiederherzustellen. Wir glauben, dass dies im Laufe der Zeit geschehen wird und hören weiterhin auf das, was [diese Teams] brauchen, um ein großes Publikum auf der ganzen Welt zu erreichen."

Später sagte der Manager:

"Ich bin stolz auf das, was wir am 23. Juli zeigen werden. Ich mag unsere Roadmap der direkten Zusammenarbeit mit japanischen Entwicklern, um großartige Xbox-Spiele zu entwickeln. Ihr werdet in [naher] Zukunft mehr darüber erfahren. [Es ist] für unsere Strategie von entscheidender Bedeutung, dass wir überzeugende japanische Entwickler [auf unserer Seite] haben. [Die Japaner] müssen wissen, dass Xbox eine Plattform ist, auf der sie erfolgreich sein können."