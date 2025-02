Phasmophobia wird neue Karten, saisonale Events und ein großes Update bringen, das die Art und Weise, wie Beweise im Jahr 2025 erfasst werden, überarbeiten wird

HQ

Jetzt, wo wir uns im Februar befinden, fragen Sie sich vielleicht, was Kinetic Games für den Rest des Kalenderjahres für sein Geisterjagd-Phänomen Phasmophobia bereithält. Jetzt, da eine Roadmap für das Spiel enthüllt wurde, können wir euch sagen, dass sich viel am Horizont abzeichnet.

Die größte Neuerung kommt in Form des Updates, das als Chronicle bekannt ist. Dies wird das erste große Update des Jahres sein, und darin versucht Kinetic das Tagebuch ins Visier zu nehmen und die Art und Weise zu überarbeiten, wie Beweise im Spiel erfasst und notiert werden. Dazu gehört das Ersetzen der Registerkarte Photos und stattdessen die Verwendung eines Abschnitts Media, der sich über drei Kategorien erstreckt. Photos, Videos und Sound Recordings. Dies sollte es noch einfacher machen, festzustellen, welches Gespenst, welchen Ghul oder welchen Geist du gerade versuchst, zu exorzieren.

Zu den zusätzlichen Änderungen in Chronicle gehört, dass du alle brandneuen Gefangennahmen im Laufe deiner Phasmophobia -Karriere notierst, die als "einzigartig" gekennzeichnet sind, wobei diese am Ende der Mission, in der du sie registriert hast, zusätzliche Erfahrung und Geld belohnen. Chronicle fügt auch ein Sound Recorder -Gerät hinzu, das übernatürliche Audioaufnahmen machen kann, was ebenfalls helfen sollte, zu bestimmen, welche Kreatur du jagst.

Ansonsten wird der Rest des Jahres 2025 ein zweites großes Update enthalten, das den Charakter des Spielers überarbeiten wird, sowie die Hinzufügung von drei weiteren Karten; Bleasdale Farmhouse, Grafton Farmhouse und eine "Neue kleine Karte". In diesem Jahr wird es sogar drei saisonale Veranstaltungen geben, eine rechtzeitig zu Ostern, eine zu Halloween und eine zu den Feiertagen.

Aber das war noch nicht alles, was die Roadmap bestätigte. Wir hatten auch einen Teaser von dem, was Kinetic für 2026 geplant hat, wobei es heißt, dass es Überarbeitungen von Hauskarten, zusätzliche Karten und "Horror 2.0" geben wird, was auch immer das letztendlich sein wird...

Während ihr euch die vollständige Roadmap unten ansehen könnt, hat Kinetic auch enthüllt, dass Phasmophobia bereits zwei Millionen Einheiten auf Konsolen verkauft hat, was bedeutet, dass das Spiel seit der Veröffentlichung 22 Millionen Verkäufe auf allen Plattformen überschritten hat.