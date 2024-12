Phasmophobia erzielt eine Million verkaufte Exemplare auf Konsolen

HQ

Seit dem Start als Early-Access-Projekt auf Konsolen hat Phasmophobia ein beeindruckendes Debüt hingelegt. Dies wird durch die Tatsache untermauert, dass das Geisterjagd-Erlebnis auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S bereits eine Million Einheiten verkauft hat.

Dieses bemerkenswerte Ergebnis wurde in nur 35 Tagen erzielt und verdeutlicht die Popularität des Projekts von Kinetic Games, was sich auch in den Gesamtverkäufen widerspiegelt, die mittlerweile fast 22 Millionen erreichen.

Daniel Knight, CEO und leitender Entwickler von Kinetic Games ', sagte über diesen Erfolg auf Konsolen: "Dieser unglaubliche Erfolg ist nur dank unserer wunderbaren, unterstützenden und engagierten Community möglich. Das gesamte Team hier bei Kinetic Games könnte nicht glücklicher sein, das Erreichen dieses Meilensteins ist das beste Weihnachtsgeschenk, das wir uns hätten wünschen können."

Haben Sie Phasmophobia schon auf Konsolen ausprobiert?