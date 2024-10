Phasmophobia Console Early Access Preview: Mehr Zeit im Ofen wird benötigt

Die Erfolgsgeschichte von Kinetic Games ' Phasmophobia ist eine, die sich nur in einer Handvoll anderer Fälle widerspiegelt. Dies ist eines der Überraschungsprojekte, die in einem Early-Access-Zustand erscheinen und dann bald Millionen von Spielern sehen, die sich das Spiel ansehen, und schließlich sehen, wie ein unglaublich kleines Studio unentdeckten Erfolg erzielt. Phasmophobia befindet sich seit 2020 im Early Access auf dem PC und es ist kein Ende in Sicht, aber am Horizont steht eine Konsolenversion des Spiels, eine Konsolenversion, die die auf Xbox und PlayStation vorhandenen Early-Access-Systeme nutzt. Ich hatte die Gelegenheit, mir diese Version des paranormalen psychologischen Horrorspiels anzusehen, und obwohl es eindeutig große Ambitionen gibt, testet es auch wirklich die Grenzen dessen, wie wir "Early Access" definieren.

Wenn du ein Konsolenspieler bist, der im Laufe der Jahre gesehen hat, wie PC-Benutzer Phasmophobia genossen und genossen haben und auf deine Chance gewartet haben, sich ihnen anzuschließen, ist die gute Nachricht, dass du es jetzt kannst. Vollständige Crossplay-Unterstützung ist vorhanden und die meisten Funktionen der PC-Edition spiegeln sich in dieser Konsolenversion wider. Der Haken an der Sache ist, dass sie so gemacht sind, dass sie sich für einen Controller-Benutzer nicht wohl anfühlen.

Zunächst einmal ist hier einer der größten Fluche für einen Controller-Benutzer vorherrschend. Ich spreche von Menüs, die Cursor verwenden. Grundsätzlich funktionieren sie, und aus diesem Grund kann man sie nicht umstoßen, aber sie sind so kontraintuitiv und frustrierend mit einem Analogstick zu verwenden, dass wirklich ein überzeugendes Spieldesign dahinter stecken muss, um sicherzustellen, dass man über sie hinwegsehen kann. Das Problem ist, dass wir, bevor wir überhaupt so weit kommen, auch mit schlechtem Menüdesign zu kämpfen haben. Phasmophobia auf der Konsole fühlt sich einfach nicht grundlegend gut gebaut an, da der Spieler ständig darum kämpft, dass das Kernmenü und die Interaktionssysteme so funktionieren, wie sie sollten, obwohl viele Cursor-Mechaniken vorhanden sind, die diese Teile ehrlich gesagt präzise und ohne jeden Grund klobig machen sollten. Aber sie sind es, und wenn Sie die Geduld haben, weiterzumachen, kommen wir zum nächsten Teil des Problems.

Jetzt können Sie wahrscheinlich sagen, dass das Hauptproblem mit Phasmophobia auf Konsolen darin besteht, dass es sich immer noch so anfühlt, als wäre es nur für Maus und Tastatur gemacht. Das Menü- und Cursorsystem ist eine großartige Vorwarnung dafür, eine Präsenz, für deren Registrierung Sie kein D.O.T.S. oder einen Camcorder benötigen. Dieses Design sickert in das Gameplay ein, wo es sich bei jeder Gelegenheit so anfühlt, als würde man gegen die Steuerung kämpfen, um grundlegende Aktionen zum Laufen zu bringen, Aktionen, die auf M&K reibungslos ausgeführt werden. Sei es, dass du Schwierigkeiten hast, Türen zu öffnen, Gegenstände zu platzieren und sogar versehentlich Gegenstände fallen lässt, sie durch Risse in der Karte verlierst und dann darum kämpfst, dein Fadenkreuz genau zu registrieren, um sie wieder aufzuheben. Hinzu kommt schlechtes Feedback, das dem Controller-Benutzer nicht hilft, darauf zu schließen, wann mit Dingen interagiert wird, sowie Tasten und Gameplay-Systeme, die nicht im Einklang mit der PC-Version funktionieren (einschließlich der Kommunikationsmechanik von Spirit Box ).

Wenn es um den Early Access geht, kann ich mir begrenzte grafische Bemühungen und ein bisschen Ruckeln hier und da verzeihen, aber so wie es aussieht, ist Phasmophobia auf Konsolen ein schlimmerer Albtraum, als ein Demon es sich jemals erhoffen könnte. Dieses Spiel braucht auf der Konsole mehr Zeit im Ofen, Zeit, um die Grundelemente zu verbessern und sie flüssig und nicht frustrierend zu machen. Die Menüs und Interaktionsteile sind wahnsinnig, aber verglichen mit den Kernsteuerungsmechaniken, die stolpern und mühsam zu meistern sind, sind sie nur ein Bruchteil des Problems. Ich weiß es zu schätzen, dass Kinetic Zeit und Mühe investiert hat, um ein PC/Konsolen-Projekt zu erstellen, das vollständige Gleichheit und Crossplay bietet, aber so wie es aussieht, würde ich Konsolenspieler nicht ermutigen, sich ihren PC-Brüdern mit dieser Iteration des psychologischen Horrortitels anzuschließen. Jedenfalls noch nicht.

