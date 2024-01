Pharrell Williams hat sich mit der Lego Group zusammengetan, um einen Animationsfilm über sein Leben zu drehen

HQ

Pharrell Williams arbeitet mit der Lego Group und Focus Features zusammen, um einen Animationsfilm über sein Leben zu drehen.

Das unkonventionelle Biopic mit dem Titel "Piece by Piece" wird von Neville und Caitrin Rogers (Tremolo Productions) zusammen mit Williams, Mimi Valdés und Shani Saxon (i am OTHER) produziert. Jill Wilfert und Keith Malone sind ausführende Produzenten für The Lego Group.

In einer Pressemitteilung zum Film heißt es: "Pharrell war nicht daran interessiert, einen traditionellen Film über sein Leben zu drehen, sondern machte sich daran, seine Geschichte auf eine Weise zu erzählen, die die Fantasie des Publikums beflügeln würde. Entwickelt aus seiner einzigartigen Vision, trotzt 'Piece by Piece' Genres und Erwartungen, um das Publikum in eine Lego-Welt zu entführen, in der alles möglich ist."

"Pharrell Williams ist ein wahrer Wegbereiter, dessen Einfluss auf Musik, Kunst und Mode die globale Kultur mit einem unbestreitbaren Gefühl der Freude immer wieder neu gestaltet", sagte der Vorsitzende von Focus Features, Peter Kujawski, in einer Erklärung. "Durch die Partnerschaft mit dem unnachahmlichen Morgan Neville und der grenzenlosen Kreativität der Marke Lego wird sein visionärer Geist auf eine völlig einzigartige und erhebende Weise zum Leben erweckt, die jeden zum Tanzen inspirieren wird. zu singen und ihre Stimme zu benutzen, um die Welt zu erschaffen, die sie sehen wollen, Stein für Stein und Stück für Stück."

"Vor fünf Jahren kam Pharrell Williams mit der Idee auf mich zu, ihm zu helfen, seine Geschichte durch Lego-Animation zu erzählen." sagte Neville in der Erklärung. "Es war einer dieser seltenen Momente, in denen ich in einer Sekunde wusste, dass dies eine Reise war, auf die ich gehen wollte. Ich bin unseren Partnern bei Focus Features und der Lego Group dankbar, dass sie an unsere verrückte Mission glauben. Wir haben ein unglaubliches Team von kreativen Mitarbeitern zusammengestellt, um eine neue Art von Film zu machen. Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute es sehen."

Als ich diese verrückte Vision hatte, diese Geschichte durch Legosteine zu erzählen, hätte ich mir keinen besseren Partner als Morgan vorstellen können. Er ist eine Legende", sagte Williams. "Ich bin dankbar, dass Focus mit uns zusammenarbeiten wollte, und ich fühle mich geehrt, dies mit der Welt zu teilen und Menschen in mein Universum zu bringen. Das Bauen mit Legosteinen regt uns dazu an, unserer Fantasie zu folgen... Wer hätte gedacht, dass sich das Spielen mit diesen Spielzeugen als Kind zu einem Film über mein Leben entwickeln würde. Es ist der Beweis dafür, dass jeder andere es auch schaffen kann."

"Piece by Piece" soll am 11. Oktober 2024 in die Kinos kommen.

Danke, Abwechslung.