Pharrell Williams bekommt seinen eigenen Lego-Film in Piece by Piece

Pharrell Williams war schon immer einer, der das Boot ausreizt, wenn es um Kreativität geht. Ein Blick auf seine Hüte aus den frühen 2010er Jahren reicht aus, um das zu beweisen. Jetzt bekommt er sein eigenes Biopic. Aber es unterscheidet sich sehr von den Filmen, die das Leben anderer Musiker darstellen.

Zunächst einmal ist Williams am Leben, um seine Geschichte zu erzählen, was schön ist. Zweitens hat er es sich zur Aufgabe gemacht, die gesamte Geschichte in Lego darzustellen. Es ist eine kreative Entscheidung, die mit Sicherheit die Aufmerksamkeit vieler Leute auf sich ziehen wird, und es bedeutet, dass sie keine Doppelgänger für junge Versionen von Charakteren casten müssen.

Piece by Piece wird am 11. Oktober in die Kinos kommen und auch einige neue Tracks von Williams enthalten, um den Film zu feiern. Schauen Sie sich den ersten Trailer unten an: