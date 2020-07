Phantom Doctrine 2 wechselt von isometrischer Perspektive zur dritten Person

Nach einer ziemlich langen Entwicklungsphase haben Creativeforge Games letztes Jahr Phantom Doctrine veröffentlicht. Der Titel vereint Elemente aus der Xcom-Serie und kombiniert das Gerüst mit einem internationalen Spionage-Setting (ganz grob so wie bei The Bureau: Xcom Declassified). Das Ergebnis war ein ordentliches Strategiespiel, das das Studio weiter ausbauen möchte. Doch anstatt mit einem direkteren Nachfolger auf dem soliden Fundament des Originals aufzubauen, hat sich Creativeforge dazu entschlossen, die Perspektive in Phantom Doctrine 2: The Cabal zu ändern. Wie ihr im ersten Trailer sehen könnt, ist das Spiel jetzt in der dritten Person angesiedelt. Es scheint auch nicht mehr rundenbasiert zu sein, zumindest wirkt das gesamte Paket actionorientierter. Der Titel wurde schon vor ein paar Wochen auf dem PC angekündigt, es gibt allerdings noch keinen Termin.

You're watching Werben