Phantom: Covert Ops schwimmt durch erstes kostenloses Content-Update

Phantom: Covert Ops ist ein VR-Action-Stealth-Spiel, in dem man in einem Kayak sitzt. Entwickler nDreams hat das Spiel diese Woche mit einem kleinen Update erweitert, das fünf neue Herausforderungskarten, einige unterhaltsam klingende Cheat-Codes, verschiedenen Fehlerkorrekturen, sowie Verbesserungen der Lebensqualität hinzufügt. Wir können unsere Waffen mit unendlich Munition ausstatten, Gegnerköpfe platzen lassen, die Steuerung unseres treuen Kayaks umkehren und mehr. Das Content-Update ist ab sofort im Oculus Store (sowohl für Quest als auch auf Rift) verfügbar und wenn ihr mehr erfahren wollt, schaut in den offiziellen Patch-Notizen vorbei. Alle Eindrücke zum Spiel selbst verrät euch Kalle in seiner Kritik.

You're watching Werben