Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate Hands-On-Vorschau: Du kannst als Truck spielen

Ein Side-Scrolling-Beat-'em-up kann sich heutzutage wie eine verlorene Kunst anfühlen. Ein Produkt, das am meisten von Spielhallen und lokalem Gameplay profitiert hat, kann sich auch heute noch als viel chaotischer Spaß erweisen, und es ist eine Schande, dass wir nicht mehr davon sehen, oder es ist eine Schande, dass wir nicht mehr wie Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate sehen.

Ich wusste nicht wirklich, was mich erwarten würde, als ich die Kabine für dieses Spiel betrat. Es war mein letzter Termin auf der Gamescom und eine von einer Handvoll reiner Hands-on-Gameplay-Sessions. Ich war weder mit dem Franchise vertraut, noch mit den Charakteren oder gar dem Anime, auf dem einige der Charaktere basieren. Aber sobald ich den Controller in die Hand nahm und wir in die hübschen, pixeligen Straßen von Tokio fielen, wusste ich, was das Ziel war. Fang an zu lochen.

Wie bei den meisten Side-Scrolling-Beat'em-ups musst du dich einer Reihe von Feinden stellen, während du mit leichten, schweren und Spezialangriffen durch ein Level schreitest. Um am effektivsten zu sein, musst du diese natürlich zu Kombos verketten. Währenddessen baust du in Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate deine Anzeige auf, mit der du eine Gruppe von Feinden mit einem mächtigen Angriff absolut dezimieren kannst.

Mit den drei Spielern, die wir während der Demo hatten, erwies es sich als die perfekte Art von Beat-'em-up-Chaos, bei dem man sich nicht ganz sicher ist, wo man sich befindet, bis man einen Feind über den Bildschirm fliegen sieht, der aus der eigenen Richtung kommt. Es war ein schönes Stück Button-Mashing-Spaß, obwohl es erwähnenswert ist, dass wir in einem einfacheren Modus gespielt haben und man zu Beginn des Spiels Zugang zu absolut jeder Fähigkeit unter der Sonne hat. Es war also eine verständlicherweise einfache Erfahrung, aber wenn du dich nicht nur auf einer Couch entspannen willst, kannst du den Schwierigkeitsgrad erhöhen, um deine Kampffähigkeiten auf die Probe zu stellen.

Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate bringt einige große Änderungen gegenüber dem Basisspiel mit sich. Neben der aktualisierten Grafik und dem aktualisierten Gameplay werden auch die schurkischen Charaktere im Spiel spielbar sein. Leider wurden sie für die Vorschauversion nicht freigeschaltet, aber es fühlt sich definitiv wie eine gute Dosis Nostalgie an, wenn man eine riesige Liste freischaltbarer Charaktere sieht, die darauf warten, loszulegen. Ein persönlicher Favorit war sicherlich der Truck, da ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie man das Ding überhaupt spielen würde. Er nimmt etwa ein Drittel des Bildschirms ein.

Das Gameplay ist schnell und frenetisch in Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate. Wie bei vielen Beat-'em-ups gibt es nicht viele Momente der Verschnaufpause, bevor man zum nächsten Bereich des Levels aufbricht und die nächste Gruppe von Feinden verprügelt. Da die Kämpfe jedoch wirklich leicht zu erlernen sind, fühlte ich mich nie von der schieren Menge an Dingen, die gleichzeitig passieren, überwältigt. Du schlägst hart zu und kannst auch ein paar Treffer einstecken, was bedeutet, dass du keine perfekte Kombo-Maschine sein musst, um durchzukommen. Die pixeligen Kulissen und Charaktermodelle vereinen eine großartige Mischung aus Nostalgie und modernem Flair und glänzen mit leuchtenden Farben und auffälligen Designs.

Ich bin bei weitem nicht die Person, die am besten qualifiziert ist, um über Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate zu sprechen. Aber nach dem, was ich auf der Gamescom spielen durfte, war dieses Beat 'em up ein reines Stück Button-Mashing-Spaß. Die Art von Spiel, von der wir alle glauben, dass wir sie in unserer Jugend gespielt haben, die aber auf moderne Gameplay-Standards gebracht wurde, war eine großartige Zeit, um dieses Spiel und die Franchise in diesem kommenden Remake kennenzulernen.

