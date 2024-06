Phantom Blade: Zero zeigt einige actiongeladene Duelle im neuen Gameplay-Trailer

HQ

Das kommende Sekrio-ähnliche Phantom Blade: Zero beendete heute Abend die Summer Game Fest-Show und bereitete uns eine kleine Überraschung, wenn man bedenkt, dass es sich um einen PS5/PC-Exklusivtitel handelt, so dass es beim jüngsten State of Play hätte erscheinen können.

Im neuen Trailer bekamen wir viel Gameplay zu sehen, das viele rasante, flüssige Schwertkämpfe zeigt, gegen einige verschiedene Bosse, darunter eine Frau, die Klingen an ihren Beinen hat, und eine seltsame Fleischgolem-Kreatur, die aussieht, als müsste sie die Hand wechseln, wenn du meinen Drift erwischst.

Das Spiel sieht immer noch vielversprechend aus und geht auf Welttournee, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, zu spielen. Wir werden unser Möglichstes tun, um es diesen Sommer auszuprobieren, ob in LA oder später auf der Gamescom, also bleibt dran!