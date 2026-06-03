Phantom Blade Zero wurde auf Oktober verschoben

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Viele von uns erwarteten, Phantom Blade Zero im großen Sommer-State of Play von PlayStation zu sehen. Nun, das haben wir, aber nicht so sehr, wie wir gehofft hatten. Alles, was wir bekamen, war ein kurzer Teaser-Trailer, der versprach, dass ein viel spannenderer versprach, wenn die Vorbestellungen diesen Sommer starten. Irgendwie seltsam, wenn das Spiel im September erscheinen sollte. Hier ist die Erklärung.

S-Game bestätigt, dass Phantom Blade Zero vom 9. September auf den 29. Oktober verschoben wurde. Die Entwickler brauchen diese zusätzlichen 50 Tage, um das Spielgefühl und Aussehen zu verbessern, da sie erkannt haben, dass sie das Erlebnis noch etwas verfeinern können:

"Wir haben eine Reihe von Charaktermodellen aufgerüstet und viele Umgebungen im Spiel überarbeitet, um sie auf den höchsten Standard zu bringen, den wir derzeit erreichen können. Wir haben außerdem zusätzliche Anstrengungen betrieben, um so viel wie möglich von dieser visuellen Wirkung zu bewahren, auch ohne auf Raytracing zu setzen. Natürlich wird Raytracing die Optik weiter verbessern, aber unsere Priorität ist es, sicherzustellen, dass das Kern-Look, die Atmosphäre und die Intensität von Phantom Blade Zero für möglichst viele Spieler mit voller Kraft zum Vorschein kommen."

Wir haben davon im Teaser nicht viel gesehen, aber später im Sommer erwartet wir noch viel mehr, da uns in naher Zukunft ein 15- bis 20-minütiger State of Play versprochen wird, der Phantom Blade Zero widmet. Der Großteil davon wird komplett neues Gameplay sein, das beweist, dass sich die zusätzliche Wartezeit lohnt.