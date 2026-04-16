Phantom Blade Zero wird ein Ehrensystem im Stil von Red Dead Redemption 2 haben

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Phantom Blade Zero beinhaltet nicht nur filmische Kämpfe, die wir genießen können, sondern auch ein kunstvoll ausgearbeitetes Ehrensystem, so der Regisseur des Spiels, Soulframe. Innerhalb dieses Systems gibt es zwei Hauptaspekte, aber der interne Ehrenkodex des Spielercharakters scheint Effekte zu haben, die über das Sicherstellen hinausgehen, dass du deinem Gegner eine Sekunde gibst, um seine Waffe aufzuheben, wenn er sein Schwert fallen lässt.

In einem neuen Interview, das auf den sozialen Medien von Phantom Blade Zero veröffentlicht wurde, sehen wir, wie Soulframe das Ehrensystem des Spiels erklärt. Es gibt zwei unterschiedliche Elemente: Wu und Xia. Wu sorgt sich um den äußeren Ausdruck im Kampfsportkampf, aber Xia ist viel innerlicher. Im Spiel sehen wir eine Verbindung zwischen Nebenmissionen und Hauptmissionen, was es dir ermöglicht, durch ehrenhaftes Handeln einen großartigen Schmetterlingseffekt zu erzeugen. Wenn du deinem Kodex folgst, wirst du sehen, dass deine Handlungen einen größeren Einfluss auf die Welt insgesamt haben.

Wir müssen sehen, wie dieses System ins Spiel integriert ist, denn auch wenn ein Ehrensystem wie aus Red Dead Redemption 2 klingen mag, bezweifeln wir, dass wir jedem NPC in Phantom Blade Zero den Hut ziehen werden, um Ehre zu erlangen. Es scheint, als würden wir stattdessen große Entscheidungen in entscheidenden Momenten treffen, um zu sehen, ob wir an unserem Ehrenkodex festhalten oder ihn aufgeben, wenn es am wichtigsten ist.