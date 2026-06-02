Phantom Blade Zero verspricht eine Vorbestellungsveröffentlichung später im Sommer

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Es ist State of Play-Tag, also können wir natürlich ein wenig von Phantom Blade Zero, dem Sekiro-ähnlichen Actionspiel von S-Game erwarten, das im September auf uns zukommt. Wenn du auf eine tiefgehende Gameplay-Analyse oder Vorbestellungsbestätigungen gehofft hattest, hast du leider Pech gehabt. Zumindest vorerst.

Wie in einem kurzen neuen Trailer bestätigt, der heute Abend bei der State of Play-Präsentation gezeigt wurde, wird Phantom Blade Zero später diesen Sommer für eine tiefgehende Gameplay-Analyse zurückkehren. Sobald das angezeigt wurde, öffnet S-Game Vorbestellungen. Wahrscheinlich wollte der Entwickler einfach Phantom Blade Zero seinen eigenen Moment im Rampenlicht geben, anstatt seinen großen Gameplay-Tieftauchgang in eine vollgepackte Show zu werfen, in der eigentlich kein Platz ist.

Ein Trailer für einen Trailer ist nicht immer die beste Nachricht, aber es bleibt noch Zeit, um uns auf Phantom Blade Zero vor dem Start im September zu freuen.