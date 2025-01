Phantom Blade: Zero sieht im Bosskampf-Gameplay zu gut aus, um wahr zu sein Fans von Sekiro: Shadows Die Twice, Lies of P und Black Myth: Wukong sollten wirklich auf dieses Spiel gespannt sein, wenn Sie es noch nicht sind.

HQ S-Game ließ vielen die Kinnlade herunterfallen, als sie Phantom Blade: Zero im PlayStation Showcase 2023 vorstellten.Sekiro: Shadows Die Twice Das Spiel schien unglaublich flüssige Animationen, viele coole Waffen, mit denen man Feinde abschlachten konnte, und ein schnelles, aber wirkungsvolles Kampfsystem zu haben. Ich habe einige Flashbacks bekommen, als Sony Black Myth: Wukong für PS5 bestätigt hat. Es schien ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, aber die chinesischen Entwickler geben uns immer wieder den Beweis, dass uns etwas wirklich Großartiges bevorstehen könnte. Sie haben, wie versprochen, uns mehr Gameplay von Phantom Blade: Zero gegeben. Diese etwa fünf Minuten unbearbeitetes Gameplay, das einen neuen faszinierenden Boss und zwei neue Waffen enthüllt, machen mich noch mehr gespannt, daher ist es schön, dass das Team noch einmal bestätigt, dass das Veröffentlichungsdatum später in diesem Jahr bekannt gegeben wird. HQ