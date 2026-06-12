Phantom Blade Zero s Spielleiter interessiert sich nicht dafür, kurz vor Grand Theft Auto VI zu erscheinen

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An der vollen Ausgabe des September und Oktober dieses Jahres merkt man, dass viele Publisher denken, dass dieser November endlich die Zeit für Grand Theft Auto VI sein wird. Andere Spiele meiden Rockstars Koloss wie die Pest, aber die Entwickler von S-Game scheinen sich überhaupt nicht für die potenzielle Konkurrenz zu interessieren.

Im Gespräch mit PC Gamer sagte Phantom Blade Zero s Regisseur Qiwei "Soulframe" Liang, dass ihn die Idee, in der Nähe von GTA VI zu erscheinen, nicht störe. "Viele Menschen denken vielleicht, wir hätten eine Marketingstrategie, um es aus dem überfüllten September zu verlegen, und manche sind sehr besorgt, dass es näher an November ist. Wir denken an nichts davon. Wir denken nur an die Qualität des Produkts selbst. Ich glaube nicht, dass Wettbewerb den Erfolg eines Werks stark beeinflussen kann. Nur das Produkt selbst zählt", sagte er.

Phantom Blade Zero hat kürzlich das Veröffentlichungsdatum auf Ende Oktober verschoben, wo angenommen wird, dass das Marketing von Grand Theft Auto VI in vollem Umfang laufen wird. "Wir denken nicht darüber nach, was dort passiert. Wir denken nicht einmal an die Konkurrenz, was vor oder nach dem Start kommt. Wichtig ist, wie ausgereift das Spiel ist, und wenn wir ein oder zwei zusätzliche Monate haben, können wir mehr Fehler beheben, mehr Optimierungen vornehmen, damit wir keinen riesigen Day-One-Patch brauchen", sagte Liang.

Das ist die Art von Einstellung, die wir uns in weiteren Entwicklungsstudios wünschen. Klar, es mag schwierig sein, gleichzeitig mit Grand Theft Auto VI zu starten, aber wenn man sich den aktuellen Zustand im September und Oktober ansieht, scheint es genauso schwierig zu sein, wie es so viele andere Spiele gibt, die um Aufmerksamkeit konkurrieren. Wenn GTA VI dieses Jahr erscheint, wird 2026 ein Jahr wie kein anderes, aber S-Game verdrängt das, um uns ein Projekt zu liefern, das über das Jahr hinausgeht, in dem es veröffentlicht wurde.