Phantom Blade: Zero ist von Sifu inspiriert

Trotz Vergleichen mit Souls-Spielen und Hack-and-Slash-Titeln wehrt sich Phantom Blade: Zero dagegen, an ein bestimmtes Genre oder eine bestimmte Idee gebunden zu werden. Stattdessen sollten wir es eher als eine Hommage an die chinesische Kultur und den Kung-Fu-Fokus der 1970er Jahre betrachten.

In diesem Zusammenhang sagte Entwickler Soulframe gegenüber Eurogamer, dass die wahre Inspiration von Sloclaps Sifu kommt. "Wenn ein französisches Studio so etwas machen kann, warum könnten wir dann nicht etwas noch Authentischeres aus der chinesischen Kultur machen? ", sagte er.

S-Game als Studio möchte auch Ideen aus früheren Epochen des Spielens aufgreifen. "Wir wollen zurück in die Ära von PlayStation 1 und PlayStation 2", sagt Soulframe. "Als die Spiele noch nicht so groß waren, die Budgets nicht himmelhoch, das Team überschaubar und alle Entwickler leidenschaftlich und kreativ und mit Erfahrung waren. Es ist wie ein größeres Indie-Spiel, aber mit Budget, Erfahrung und mit einer stabilen Hand, und alles fühlt sich so integriert an, vom Startpunkt, wenn man die Starttaste drückt, bis zum Endpunkt der Mitarbeiterliste."

Trotzdem hält S-Game seine Erwartungen nicht zurück, und nachdem Black Myth: Wukong bewiesen hat, wie erfolgreich Spiele von chinesischen Entwicklern sein können, hat man das Gefühl, dass Phantom Blade: Zero diesen Erfolg nachahmen will.

