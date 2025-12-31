Phantom Blade: Zero erreicht 1 Million Wunschlisten

HQ

Als Phantom Blade: Zero schließlich sein Veröffentlichungsdatum bei den Game Awards erhielt, öffnete der Entwickler S-Game ebenfalls Wunschlisten, damit die Leute das Spiel verfolgen und ihr Interesse zeigen konnten. Seitdem scheint es, als hätten ziemlich viele Menschen ihre Absicht gezeigt, Phantom Blade: Zero zu kaufen.

Wie die offiziellen Phantom Blade: Zero Social-Media-Accounts Anfang der Woche veröffentlichten, hat das Spiel nun mehr als 1 Million Wunschlisten, die in nur 15 Tagen seit der ersten Einführung der Store-Seiten diese Funktion gesammelt haben. Diese verteilt sich auf Steam, den PlayStation Store und den Epic Games Store.

Phantom Blade: Zero sieht so aus, als würde es ein cineastisches Actionspiel werden, das uns Duelle ermöglichen kann, die sich anfühlen, als kämen sie direkt aus unseren Lieblings-Samurai-Filmen. Seit dem ersten Enthüllungstrailer hat es viel Aufmerksamkeit erregt, und obwohl Wunschlisten nicht mit Verkäufen gleichzusetzen sind, könnte es, wenn alles gut läuft für Phantom Blade: Zero, bald die Verkaufscharts hochklettern, wenn es am 9. September erscheint.