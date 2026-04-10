Phantom Blade: Zero Entwickler über KI: "Jeder einzelne Inhalt in unserem Spiel wurde von echten Künstlern erstellt"

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Das Thema, wie künstliche Intelligenz in der Videospielentwicklung eingesetzt wird, ist ein zunehmend populäres Thema, wobei viele Entwickler sich dagegen ablehnen, die Technologie für kreative Zwecke zu nutzen. Zu diesem Zweck hat das Team hinter Phantom Blade: Zero nun eine Erklärung abgegeben, in der es erklärt, wie es an KI herangeht.

Vom CEO des Studios sagte der S-Game-Chef: "Bis heute wurde jeder einzelne Inhalt in unserem Spiel von echten Künstlern erstellt. Wir werden keine KI-Visualtechnologie verwenden, die die ursprüngliche kreative Absicht unserer Künstler verändern könnte."

Ergänzend dazu haben wir Einblicke in viele der wichtigsten Merkmale des größeren Projekts erhalten, einschließlich der Charaktermodelle, die auf 3D-Scans der Besetzung basieren, wobei Sprachausgabe und Lippensynchronisation sowohl für die englische als auch für die chinesische Lokalisierung des Spiels "akribisch verfeinert" wurden.

Außerdem sind die Waffen von traditionellen chinesischen Werkzeugen inspiriert, und der Entwickler holte echte Schwertschmiede, sogar Kampfkünstler und "Schwertmeister vom Mount Emei", um sicherzustellen, dass Kampf und Action den Standards entsprachen.

S-Game hat sogar reale Orte in China gescannt, um sie ins Spiel einbauen zu können, und die verschiedenen Leitkarten, die im Projekt verwendet werden, wurden "von jungen Künstlern der Abteilung für chinesische Malerei der Zentralakademie der Schönen Künste mit chinesischen Pinseln und Xuan-Papier (Reispapier) handgezeichnet."

S-Game schließt mit folgenden Worten ab: "Wir sind fest davon überzeugt, dass menschliche Kunstfertigkeit nicht nur ein Mittel zur Wertschöpfung ist; Es ist der Wert selbst.

"S-GAME hat nicht einfach eine Gruppe von Entwicklern engagiert, um ein Spiel zu machen; vielmehr haben wir im Bestreben, kontinuierlich ein außergewöhnliches, leidenschaftliches Team aufzubauen, beschlossen, ein Spiel zu schaffen, auf das hier jeder sehr stolz sein kann."

Wirst du dir Phantom Blade: Zero anschauen, wenn es im September 2026 startet?